Rissa, assolti un calciatore e un bodyguard

Di un episodio avvenuto nello stabilimento balneare Bagni Andrea a San Benedetto si è occupato il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti che al termine dell’istruttoria dibattimentale non ha accolto la richiesta di condanna chiesta per i due imputati dalla Procura assolvendoli entrambi "perché il fatto non sussiste". Sotto processo sono finiti un 37enne calciatore di una squadra de L’Aquila e un 41enne di San Benedetto addetto alla sicurezza del locale. Per la verità a quanto accaduto secondo la Procura avevano partecipato altre persone che però non sono mai state compiutamente identificate, per cui a processo sono finiti solo in due (difesi dagli avvocati Bafile e Angelozzi), pur restando l’imputazione di rissa. Attraverso l’audizione di testimoni è stato ricostruito quanto avvenuto la notte del 30 agosto del 2020 nel noto locale della movida rivierasca quando venne colpito a cadde a terra anche l’allenatore della squadra abruzzese che riportò la frattura del malleolo destro, con una prognosi di 30 giorni e altri ragazzi riportarono lesioni guaribili in pochi giorni. "Mi sono sentito spingere alle spalle e sono caduto riportando la frattura" ha raccontato in udienza il tecnico spiegando che era in corso il deflusso a fine serata e che aveva visto uno dei suoi calciatori a terra. "Per evitare il peggio siamo usciti tutti dal locale, col personale che affrettava questa operazione e alcuni di noi sono stati colpiti, ma non so se volontariamente. Mi ricordo che c’era tanta confusione".