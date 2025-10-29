Rissa da far west tra quattro persone durante il mercato

Una scena da film western quella vista ieri mattina in piazza Montebello durante il mercato infrasettimanale di San Benedetto, durante la quale quattro cittadini stranieri, sui 40 anni, senza una fissa dimora, se le sono date di santa ragione. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato la rissa fra i magrebini. Si possono solo formulare delle ipotesi, poiché, secondo indiscrezioni, vivrebbero tutti nella città di San Benedetto e dintorni, senza una fissa dimora e un lovoro trasparente. Alcuni, alla luce delle contusioni subite, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche due equipaggi della potes-118 che hanno accompagnato i feriti al pronto soccorso, dove sono stati medicati e poi dimessi. Quando i commercianti ambulanti ed i frequentatori del mercato hanno iniziato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale ed una del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto. Prima hanno sedato il parapiglia poi hanno identificato i contendenti. Tutti stranieri e senza una fissa dimora. Nessuno ha proferito parola per chiarire i motivi alla base della violenta scazzottata che, per fortuna, non ha coinvolto gli operatori del mercato ed i passanti fra le bancarelle che si sono defilati vedendo con quanta forza e aggressività si stavano picchiando, due a due, a breve distanza fra loro. La situazione è tornata sotto controllo solo con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Marcello Iezzi