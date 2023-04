Rissa e droga: espulso giovane

E’ stato rispedito a casa il cittadino di nazionalità marocchina che da tempo creava problemi nel territorio e nella città di Ascoli. L’uomo da anni risiedeva stabilmente nel comune di Ascoli e su di lui gravavano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché la violazione delle norme sugli stupefacenti. Nei giorni scorsi il magrebino, che in passato era stato destinatario anche di custodie cautelari in carcere e del provvedimento di arresti domiciliari, è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa dell’espulsione che è stata eseguita nella giornata di venerdì. Sono provvedimenti che la polizia di Stato mette in atto per garantire la sicurezza e migliorare la vita dei cittadini, evitando di esporli a gesti e comportamenti pericolosi.