Rissa in centro, due giovani ai domiciliari

Il giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti ha convalidato gli arresti delle tre persone fermate dagli agenti del commissariato all’alba del 15 aprile per una rissa a viale de Gasperi a San Benedetto. Per i due gemelli macedoni di 35 anni, gravati da numerosi precedenti e difesi dall’avvocato Gramenzi (foto), il giudice ha confermato gli arresti domiciliati; ha invece disposto il solo obbligo di firma per l’italiano 23enne di Monsampolo, incensurato, difeso dall’avvocato Angelozzi. Sono tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rissa aggravata. Al giudice hanno spiegato i motivi della rissa, spiegando che alla fine si sono riappacificati. Ma il magistrato ha voluto approfondire il fatto che per cercare di dividere i litiganti tre poliziotti e un carabiniere sono rimasti feriti. I tre hanno assicurato che non c’è stata alcuna volontà di colpire gli operanti e di opporre quindi resistenza, ma che sono stati colpiti involontariamente durante la concitata rissa. Ricordiamo che un agente di polizia ha riportato lesioni per 30 giorni di prognosi, un carabiniere della stazione di San Benedetto che ha avuto dai sanitari 5 giorni di prognosi per lesioni fortunatamente non particolarmente gravi; feriti anche altri due poliziotti con prognosi di 7 e 10 giorni. La lite è iniziata per uno sguardo di troppo non accettato; inizialmente ha coinvolto altri giovani che si trovavano con il ragazzo italiano ed è avvenuta in più fasi, prima all’interno di un bar e poi all’esterno.

p. erc.