Rissa in piazza, l’ex carabiniere: "Uno a terra, altri erano a torso nudo"

Un ex alto ufficiale dei carabinieri ha testimoniato nell’ultima udienza del processo in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli a carico di Hicham Boutouil, 40 anni marocchino, e Bogdan Lambru, rumeno di 32 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Franchi e Carnevali. Oggetto del dibattimento è la rissa che avvenne il pomeriggio dell’11 giugno 2020 in piazza del Popolo. Per quei fatti hanno patteggiato ad una pena di due mesi e 20 giorni (sospesa) Alessandro Tusha difeso dagli avvocati Gramenzi e Morganti, il cugino 39enne Ndricim Tusha e il 20enne Mernica Flori assistiti dall’avvocato Comini: erano tutti accusati di rissa. Damian Dauti, 38enne albanese accusato di resistenza a pubblico ufficiale ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. Lambru e Boutouil devono dunque rispondere di rissa e lesioni personali per aver colpito Alessandro Tusha che fu ricoverato 8 giorni in ospedale per la frattura delle ossa nasali (prognosi di 40 giorni). E’ stato proprio il carabiniere in congedo quel pomeriggio a dare l’allarme al 112. "Ero appena uscito dalla tabaccheria quando ho percepito un gran clamore che arrivava dalla zona della chiesa di San Francesco. In particolare ho visto due ragazzi che correvano verso dove stavo io ed erano a torso nudo. Ho detto loro di calmarsi altrimenti avrei chiamato i carabinieri". Ma la situazione non si è tranquillizzata affatto. "Uno è finito riverso a terra, era ferito e quindi ho sollecitato l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza. Nel frattempo uno dei ragazzi brandiva il contenitore cilindrico per la raccolta delle batterie esauste; un altro si è chiuso dentro la tabaccheria, mentre altri cercavano di entrare all’interno brandendo una sedia che non so dove avesse preso".

Nella precedente udienza aveva testimoniato la stessa vittima dell’aggressione, Alessandro Tusha. "Ero in un bar con mio cugino e un amico e c’era vicino Boutouil. Gli ho chiesto "perché mi cerchi?"; poi mi sono girato verso Lambru e a quel punto Boutouil mi ha tirato un pugno in faccia, poi mi ha trascinato verso la porta di un bar e li mi ha sferrato altri cinque pugni e sono quasi svenuto per il dolore, tanto che non sono riuscito a reagire e lui allora mi ha preso a calci in viso". La lite è andata avanti ancora. "Mi ha spaccato un palo in testa e poi è intervenuto Lambru che mi ha colpito con una sedia. Per difenderci, con mio cugino Ndricim Tusha siamo stati costretti a riparare dentro la tabaccheria".