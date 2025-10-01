Rissa mortale a San Benedetto, rito abbreviato per tutti gli imputati

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 1 ottobre 2025 – Sono comparsi stamani davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Simona D’Ottavi, gli indagati coinvolti nella violenta rissa scoppiata all’alba del 16 marzo 2025 sul lungomare di San Benedetto del Tronto, davanti ad una discoteca, nella quale ha perso la vita il 21enne Amir Benkharbouch, la cui madre ha depositato costituzione di parte civile.

Nel riquadro Amir Benkharbouch, morto accoltellato

Federico Di Stanislao, Denis Raul Rotaru, Helmi Nessibi, Daniele Seghetti e Francesco Sorge sono stati tutti ammessi al processo che verrà celebrato con rito abbreviato. Di Stanislao, 21 anni di Giulianova (Teramo), è accusato di omicidio non intenzionale dell’amico Benkharbouch, colpito al torace con una lama affilata, e di tentato omicidio e lesioni gravi per aver accoltellato Daniele Seghetti, poi operato per l’asportazione della milza.

Rotaru, 23 anni di Giulianova (Teramo), è accusato di tentato omicidio per aver cercato di colpire Seghetti con un machete e di lesioni gravi ai danni di Nessibi. Sorge, 31 anni, San Benedetto, deve rispondere di lesioni gravi per aver colpito Di Stanislao e Rotaru con una catena da bici. Tutti e tre sono imputati anche per porto abusivo di armi improprie. Insieme a loro sono accusati di partecipazione alla rissa Nessibi e Seghetti. Nella prossima udienza, fissata al 27 ottobre, verranno sentiti gli imputati che hanno chiesto di essere interrogati o di fare dichiarazioni spontanee.