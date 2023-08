Rissa prima del concerto

Rissa domenica, intorno alle 22, a Pagliare. Il paese era tutto in piazza Kennedy, in attesa del concerto della Rettore, mentre lungo via Alcide de Gasperi, un gruppo di nordafricani, circa una ventina, ha iniziato a urlare e a darsi alle mani. Un parapiglia, che ha impressionato i passanti, che hanno preferito darsela a gambe, senza chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A picchiarsi sono stati uomini e donne, non si è capito bene quale fosse il motivo del contendere, poi un fuggi fuggi generale e la situazione è tornata sotto controllo.

m.g.l.