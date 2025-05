Follia all’alba, dopo la rissa tenta di travolgere con l’auto 5 ragazzini

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 10 maggio 2025 – Alba da incubo nella zona della radice del molo sud di San Benedetto, tra via dei Tigli e l’ex galoppatoio. Ieri mattina cinque giovanissimi, d’età compresa fra i 17 ed i 14 anni sono finiti all’ospedale con ferite e contusioni giudicate di poca entità, ma il rischio corso è stato ben più grave.

Il conducente di una Ford Fiesta ha cercato di travolgere alcuni ragazzi stranieri, schiantandosi poi contro un albero. Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, uno della Potes che ha trasportato tre ragazzi ed uno della croce verde che ne ha accompagnati all’ospedale altri due.

Sul luogo del parapiglia è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha identificato alcune delle persone coinvolte, poiché potrebbero essere anche i di più i giovani che sono rimasti coinvolti nella rissa, probabilmente alimentata anche dall’eccessivo alcool ingurgitato dai protagonisti.

L’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori dell’Arma, ma da quando è stato possibile apprendere la situazione avrebbe potuto assumere contorni molto seri. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto dopo aver ascoltato alcuni membri che hanno preso parte ai disordini per cui la situazione non è ancora molto chiara.

Sembra, comunque, che verso le sei di ieri mattina, due gruppi di ragazzi, uno italiano e l’altro magrebino, probabilmente alticci dopo aver trascorso la serata in locali ad alta frequentazione, si siano affrontati in un ‘combattimento’ pare a mani nude.

Sta di fatto che a un certo punto un giovane italiano, residente nell’anconetano, è salito sulla sua Ford Fiesta colore nero cercando di travolgere tre ragazzi di nazionalità marocchina, con i quali si era innescata la rissa.

Nel rincorrerli ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un palo di ferro ed i tronchi di un cespuglio di Oleandri. Un colpo severo poiché nell’abitacolo della Ford sono esplosi gli airbag.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le pattuglie dei carabinieri. Per fortuna i contusi hanno subito danni di lieve entità, ma resta la gravità dell’accaduto che avrebbe potuto avere sviluppi davvero gravi. Un evento che evidenzia ancora una volta la necessità di rafforzare i servizi di controllo su certe zone della riviera, dalla mezzanotte all’alba, quando i fumi dell’alcool prendono il sopravvento sulla ragione e le conseguenze possono divenire imprevedibili, come se non fosse bastato l’omicidio avvenuto all’alba del 6 marzo scorso.