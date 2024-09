Risse e danni alle auto:. Daspo per sei tifosi

Il Questore di Fermo ha emesso 6 provvedimenti di Daspo a carico di giovani ventenni fermani, responsabili di comportamenti illeciti. I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, sono stati emessi il 18 settembre e riguardano il mal comportamento tenuto dai tifosi durante la partita di calcio ‘Pedaso F.c Grottazzolina’ disputata il 25 maggio scorso presso il campo sportivo ‘F. Montevidoni’ di Sant’Elpidio a Mare. Dei sei provvedimenti, cinque sono della validità di un anno e uno di 18 mesi, a carico dei tifosi della squadra di calcio ‘Grottazzolina’ e un residente a Sant’Elpidio a Mare, tutti in campo lo scorso 25 maggio, per la competizione ‘Pedaso Fc Grottazzolina’. I soggetti si sono resi responsabili di turbative dell’ordine pubblico, in particolare di aggressioni e danneggiamenti compiuti nelle immediate vicinanze del campo sportivo, tanto da ritenersi necessario l’intervento di rinforzi rispetto agli operatori già impiegati nel servizio di ordine pubblico. Nello specifico cinque tifosi del ‘U.s.g. Grottazzolina’, hanno aggredito alcuni tifosi della squadra ‘Pedaso’ con una mazza, in particolare un ragazzo, che per rivendicare l’azione subita, si era reso a sua volta responsabile del successivo danneggiamento di un’autovettura.

A carico del tifoso che impugnava la mazza, il Questore ha emesso la misura del Daspo della durata di 18 mesi, mentre a carico dei soggetti restanti è stata emessa la stessa misura per la durata di 12 mesi. Ai giovani è pertanto impedito di accedere alle strutture dove si svolgono manifestazioni sportive relative agli incontri di calcio della nazionale italiana e medesima compagine ‘under 21’, delle squadre di calcio che partecipano nei campionati nazionali professionistici e dilettantistici di serie a, b, c e d, e tutte le serie dilettantistiche minori.

Paola Pieragostini