Ascoli, un ristorante sociale al palazzo Saladini Pilastri

Ascoli, 27 maggio 2025 – Realizzare un ristorante sociale dove le persone con disabilità realizzino il proprio futuro formandosi, lavorando e vivendo di relazioni e rapporti. Il tutto nell’ambito degli interventi di recupero e riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Questo l’obiettivo che la cooperativa sociale picena Centimetro Zero si propone con ‘Centimetro Zero al quadrato’. Un progetto selezionato dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese che, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha scelto di affiancare la progettualità sostenendola attraverso il Programma Formula, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding e dedicato alla promozione del territorio italiano di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

‘Centimetro Zero’ si propone di realizzare un ristorante dove troveranno occupazione e formazione in un ambiente sicuro e accogliente 24 persone dai 18 ai 35 anni con disabilità intellettiva provenienti soprattutto dalla provincia di Ascoli. Prevista anche l’attivazione laboratori di recupero e riuso creativo, dove i ragazzi realizzeranno oggetti di arredo che saranno venduti ai clienti del ristorante. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine agosto. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/zero-alquadrato

“Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto importante per Ascoli e il suo comprensorio grazie all’esperienza della cooperativa Centimetro Zero nel sostegno alle persone più fragili - sottolinea Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Il progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità. Ad oggi nelle Marche abbiamo sostenuto con questo strumento 4 iniziative con donazioni per 500mila euro di euro”. “Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cesvi – dichiara Roberta D’Emidio della cooperativa Sociale Centimetro Zero –, abbiamo la possibilità di offrire nuove opportunità di lavoro, di apprendimento e di crescita umana a giovani del territorio con disabilità intellettiva”.