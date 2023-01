Ristoranti pieni dal centro a Roccafluvione

Festività finite, è giunto il tempo di fare un bilancio soprattutto sul piano della ristorazione. I numeri sono stati decisamente in crescita, sia per quanto riguarda la domanda, sia sul fronte dell’offerta con il 70% dei ristoranti che è rimasto aperto il 31 dicembre, mentre nel 2021 ci si era fermati al 50%. Si è notata tanto la voglia delle persone di lasciarsi alle spalle gli ultimi due terribili anni, vissuti tra pandemia e restrizioni. La caratteristica di queste feste è stata la valorizzazione dei prodotti dell’eccellenza agroalimentare picena, ma soprattutto vitivinicola. In particolare, i vini delle colline ascolane e lo spumante italiano. "E’ vero – ha ammesso Fabio Troiani titolare del ristorante dell’Hotel ‘Villa Pigna’ a Folignano e delle ‘Tre Lanterne’ a Cagnano di Acquasanta – Già dal weekend dell’Immacolata si è notata la voglia di ripartenza della gente, la voglia di cenare fuori. Abbiamo avuto associazioni, enti e imprese con le cene aziendali e c’è stato veramente il pienone. Si vedeva che c’era la voglia di tornare a festeggiare. Anzi, tante aziende che non avevano mai fatto le cene hanno deciso che era ora di portare i dipendenti a mangiare fuori. Se avessi avuto dieci sale in più le avrei riempite tutte. Il Capodanno invece è stato un po’ moscio. Mi aspettavo meglio. I ragazzi tendono a festeggiare in casa con gli amici e poi uscire e con le feste in piazza che una volta non c’erano, molti hanno rinunciato al classico veglione al ristorante oppure hanno scelto un locale vicino al centro dove mi dicono i colleghi che hanno lavorato tantissimo. Alle ‘Tre Lanterne’ – ha concluso Fabio Troiani – invece, ho visto tanti turisti durante le feste, le nostre nove camere e la spa hanno registrato il tutto esaurito e sarà così fino a fine mese tanto che quest’anno, dopo le festività non chiuderemo". Soddisfatto anche Primo Valenti del Lorenz Cafè in Piazza del Popolo: "E’ andato tutto molto bene – ha dichiarato – posso tranquillamente dire che gli incassi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Nel 2022 c’erano poche persone e a Capodanno molti si sono tirati pure indietro perché si ammalavano o avevano paura di prendere il Covid. Quest’anno c’è stato tanto turismo anche straniero e il Capodanno in Piazza ci ha dato una grande mano: favoloso con persone di tutte le età".

Ha lavorato tanto anche il ‘Vecchio Mulino’ a Roccafluvione. Il locale di Stefano e Andrea Argira posizionato a due passi dal torrente Fluvione è stato teatro di tante cene aziendali e di uno straordinario veglione di Capodanno: "E’ vero - ha dichiarato Andrea Argira - abbiamo lavorato tanto. Si vedeva che le persone avevano voglia di divertirsi e soprattutto di mangiare bene, di mangiare prodotti locali, genuini. Sono tornati danti compaesani che lavorano all’estero e il desiderio era solo quello di riassaporare la cucina della nonna, E hanno scelto il Vecchio Mulino".

Valerio Rosa