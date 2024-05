"Ristori essenziali per l’Appennino"

"I ristori agli imprenditori che gestiscono gli impianti di risalita sono una misura necessaria per sostenere la transizione per le stazioni appenniniche del futuro": ad affermarlo sono i gestori e tutti i principali attori degli impianti montani dell’Appennino marchigiano. "Siamo tutti consapevoli degli effetti dei cambiamenti climatici", sottolineano, infatti "gran parte dei nuovi investimenti, sia pubblici che privati, sono pensati per progetti rivolti alle stazioni appenniniche del futuro, sollevandole dalla dipendenza delle precipitazioni nevose, per farne una infrastruttura pensata per essere utilizzata tutto l’anno".