Risuonano i 52 nomi Pescara, veglia notturna "Continuiamo a ricordare chi non è più con noi"

Un momento molto intimo. Vissuto con il dolore nel cuore da parte dei familiari di chi non c’è più. A sette anni da quel terribile 24 agosto 2016, quando il terremoto seminò morte e distruzione nel centro Italia, la comunità di Arquata ha ricordato le 52 persone che, nel piccolo borgo piceno, persero la vita schiacciate dalle macerie delle proprie abitazioni. Nella notte tra mercoledì e ieri, infatti, in tanti si sono ritrovati al parchetto di Pescara del Tronto per commemorare i caduti del sisma. I nomi delle vittime sono stati scanditi uno ad uno, come avviene ormai tutti gli anni, accompagnati dai rintocchi di una campana e dai singhiozzi di chi, proprio, non riesce a dimenticare quanto vissuto in quella notte. Oltre ai parenti dei defunti, c’erano anche il sindaco di Arquata Michele Franchi e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini che hanno partecipato alla veglia di preghiera e assistito alla messa officiata dal vescovo di Ascoli, monsignor Giampiero Palmieri.

"Noi sentiamo il bisogno di ricordare, perché è ricordando che queste persone le sentiamo particolarmente vicine – ha spiegato il vescovo –. Loro sono custodite nel cuore di Dio e speriamo un giorno di poterle riabbracciare".

"Però, nello stesso tempo, qui percepiamo tanto dolore e tanta fatica perché la ricostruzione è così lenta a realizzarsi. Ricostruire le case, rianimare le vie di questi nostri luoghi sarebbe come dare giustizia a queste morti".

Monsignor Palmieri, nel suo messaggio di speranza ha voluto incalzare anche le istituzioni affinchè la stessa ricostruzione avvenga in tempi brevi. "Lo sentiamo forte il desiderio di alimentare, anche con questa messa, la speranza – ha proseguito il presule –. E chiediamo a tutte le istituzioni di fare il possibile per ricostruire questo luogo. Sono già passati tanti anni, ben sette. E chiediamo ancora di più di custodire questo desiderio di rinascita e ripartenza".

Un altro momento di preghiera, poi, è stato vissuto ieri pomeriggio nella chiesa che si trova sempre a Pescara del Tronto, ma nel villaggio Sae. "Questa giornata è dedicata al ricordo di tutte quelle persone che purtroppo non ci sono più – ha ammesso il sindaco Michele Franchi –. Esprimo di nuovo la mia vicinanza a tutti i parenti delle vittime. Però mi permetto anche di inviare un messaggio forte e chiaro a chi ancora soffia sul fuoco della polemica. I piani di recupero sono stati approvati dal consiglio comunale dopo un lungo percorso ed è arrivato il momento di agire. Basta a strumentalizzare la situazione, come è avvenuto negli ultimi giorni da parte di alcuni residenti".

"Sollevare ulteriori problematiche, che in realtà non sussistono – ha concluso il primo cittadino arquatano - rappresenta una mancanza di rispetto verso tutti i terremotati".

Matteo Porfiri