Ritardo nei lavori degli asfalti per un contenzioso

Il ritardo nei lavori di asfaltatura lungo la Statale 16 a Porto d’Ascoli, più che alle condizioni meteo, sembrerebbe essere legato a una vicenda che ha visto lo stop forzato della realizzazione del nuovo percorso ciclabile destinato a collegare il circuito cittadina alla Vallata del Tronto e all’Abruzzo. Il cantiere, infatti, ha subito un brusco rallentamento a causa di una questione burocratica: il Comune ha preteso il pagamento dell’occupazione di suolo pubblico dalla ditta incaricata, elemento che ha portato a un vero e proprio blocco temporaneo dei lavori. Il nodo della questione riguarda la titolarità dell’intervento. Se il cantiere fosse stato commissionato direttamente dal Comune, il pagamento non sarebbe stato richiesto. Tuttavia, i lavori sono stati appaltati dalla Regione Marche, e per questo motivo l’amministrazione locale ha imposto il tributo chiedendo il saldo dell’occupazione di suolo pubblico e provocando il fermo del progetto. Dopo oltre due mesi di stallo, sembra che negli ultimi giorni sia stato trovato un accordo, permettendo così la ripresa delle operazioni. L’attesa per la ripartenza del cantiere ha accentuato le già esistenti problematiche per la viabilità lasciando un tratto della Statale 16 in condizioni di degrado. L’intervento di asfaltatura finanziato dalla Società Autostrade, che riguarda il segmento tra il confine con l’Abruzzo e l’intersezione con la Salaria e via Turati, è stato rimandato a causa della presenza del cantiere sospeso. La situazione ha esasperato automobilisti e motociclisti, costretti a percorrere una strada ormai quasi impercorribile. "Con l’auto si va in difficoltà, ma con gli scooter o in bicicletta si corrono proprio dei seri rischi", lamentano i residenti. Ora, con l’intesa raggiunta, il cantiere per la ciclabile è pronto a ripartire, e con esso l’asfaltatura attesa da tempo. Inoltre, dovrebbe presto riprendere anche la costruzione del ponte ciclopedonale sul Tronto, la cui ripartenza è prevista già entro questa settimana.

e.l.