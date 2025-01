Ritirare e versare contanti, inaugurato un nuovo bancomat

Un nuovo sportello automatico di ultima generazione è stato installato al piano terra del comune di Spinetoli. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, il bancomat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze.

"Finalmente – dichiara il sindaco Alessandro Luciani - dopo anni di attesa e provvedimenti burocratici siamo riusciti ad attivare un servizio importante per la nostra comunità di Spinetoli capoluogo, da ieri è in funzione il nuovo Bancomat di Banca Intesa, che si trova posizionato al piano terra del palazzo comunale, in piazza Leopardi. E’ un servizio molto importante per tutta la popolazione. A Spinetoli capoluogo abbiamo lo sportello di Banca Intesa, mentre nella frazione di Pagliare abbiamo quello della Bcc. Siamo soddisfatti, abbiamo raggiunto un risultato importante, è da dieci anni che lo rivendicavo, da quando mi sono insediato come Sindaco. È uno sportello multifunzione, abilitato sia al prelievo che al versamento".