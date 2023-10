Ritorna ’Natale a Teatro’

Anche quest’anno nella programmazione del ’Teatro delle Energie’ di Grottammare ci sarà una stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie, da godersi durante il periodo delle festività natalizie. ’Natale a Teatro’ torna con quattro appuntamenti pomeridiani, da domenica 3 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024. In corso da ieri, la campagna abbonamenti terminerà il 24 novembre. Sottoscrivere l’abbonamento è semplicissimo, basta una telefonata ai seguenti numeri: 0734 440348 – 335 5268147 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14. Il tagliando valido per i quattro spettacoli (22 euro) consente un risparmio sul prezzo del biglietto singolo (6,50 euro). L’abbonato avrà sempre garantito il posto che ha scelto, evitando code al botteghino e potrà, in caso di impossibilità a partecipare, cedere il proprio abbonamento a qualsiasi altra persona.

"L’Amministrazione - dichiara l’assessore Lorenzo Rossi – accoglie una rassegna pensata per avvicinare i più piccoli al teatro, educandoli in modo divertente a frequentare un luogo di socialità e di condivisione culturale. ‘Natale a Teatro’ porta a Grottammare compagnie da tutta Italia, e si inserisce in un percorso fitto di appuntamenti che ci auguriamo possa culminare anche in qualche novità importante nei prossimi mesi".