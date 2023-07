Ritorno di 'Artemide Festival. DonneInCanto', grande attesa per l'evento nell'area archeologica 'La Cuma' di Monte Rinaldo

Grande attesa e gradito ritorno per la prestigiosa rassegna estiva ‘Artemide Festival. DonneInCanto’ che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area archeologica ‘La Cuma’ di Monte Rinaldo con il doppio appuntamento di oggi pomeriggio e domani alle 19. La rassegna si svolge per la seconda edizione con la direzione artistica di Stefania Donzelli e vedrà coinvolti i seguenti artisti: Carla Sgoifo, Anastasiia Petrova, Melissa D’Ottavi, Aleksandra Meteleva, Serena Cavalletti, Mari Batilashvili e Vincenzo De Blasis, che, nello spettacolo di oggi si esibiranno su musiche di Chopin, Viardot, Bizet, Rossini e Puccini. Protagoniste del concerto di domani saranno le musiche di Bach, Bellini, Milahud, Albeniz e Piazzolla. La serata sarà impreziosita dai musicisti Daniele Berdini e Sergio Capoferri che suoneranno sassofono e fisarmonica fino al tramonto. Entrambe le serate saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. (3924450125). "Il format di successo lanciato nel 2022 grazie alla direzione artistica di Donzelli e al sostegno della Commissione pari opportunità della Regione Marche – dice il sindaco Gianmario Borroni – rappresenta per l’Area Archeologica ‘La Cuma’, un momento in cui, nella nostra splendida cornice, parliamo di donne e dei loro temi. La rassegna pone un forte accento sull’indispensabile ruolo delle donne nella società e nell’arte e per questo ringrazio la Commissione pari opportunità della Regione e la presidente Maria Lina Vitturini per la collaborazione".

Paola Pieragostini