Ritorno sui banchi. Trasloco degli studenti dal Fermi a via Sardegna. Nove aule a disposizione

Il Comune di Ascoli ha individuato una soluzione concreta per rispondere alle esigenze logistiche degli studenti dell’Istituto Industriale ‘Fermi’. In accordo con il dirigente scolastico Ado Evangelisti, e dopo aver incontrato il presidente della Provincia Sergio Loggi, la consigliera provinciale Serena Silvestri e i tecnici dell’ente, sono state messe a disposizione nove aule presso la scuola di via Sardegna: in tali spazi, a partire dal nuovo anno scolastico, saranno ospitati i ragazzi dell’istituto Industriale. "Il Comune ha voluto fare la propria parte, viste le difficoltà manifestate dalla Provincia nella risoluzione delle problematiche relative a tale scuola – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. La messa a disposizione di adeguati spazi presso la scuola di via Sardegna garantirà un sostegno rapido e concreto a studenti e famiglie: un’azione che dà immediato seguito anche all’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di ‘Noi Moderati per Ascoli’, Stefania Damiani e Manuela Di Micco, e che testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale alle varie tematiche relative la sfera scolastica".

Intanto, sono stati fatti passi avanti per il nuovo asilo nido a Monticelli, in via degli Iris. La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo, finanziato interamente dal Pnrr per 1,2 milioni di euro. L’opera prevede la riconversione dell’edificio esistente da destinare ad asilo all’interno del plesso scolastico di Monticelli. "Un altro finanziamento importante ottenuto da questa amministrazione – prosegue il sindaco –, che ci permette di dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie ascolane. Crediamo sia molto importante mettere a disposizione della comunità i servizi necessari per migliorare sempre più la qualità della vita nella nostra città, come quelli per la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni". "Grazie a questo lavoro metteremo a disposizione della collettività una struttura efficiente e moderna, in un quartiere popoloso come Monticelli – prosegue l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli -. Si tratta di un’opera importante, per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento consistente, a conferma della bontà del progetto presentato". Due ottime notizie, dunque, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Matteo Porfiri