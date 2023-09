‘Ritratti d’artista’a San Pietro in Castello

Al via l’edizione 2023 di ‘Ritratti d’artista – percorsi danzati’, domenica, alle 20, nella ex chiesa di San Pietro in Castello, con ‘The church of rave. Conscious dance e corpi in dialogo’. La rassegna si aprirà, dunque, con l’entusiasmo che offre la danza, guidati dalla voce e dal dj set di Freddy Drabble in collaborazione con Maria Rita Salvi. Freddy Drabble attore, performer, dj e ideatore di ‘Being in motion’, opera nel Regno Unito a festival di musica come Glastonbury, Lovebox, Bestival e Wilderness. È stato dj resident per rinomati club londinesi. Nel 2008, a Londra, ha fondato ‘The artful badger’, compagnia di teatro-danza e di eventi di cui è direttore artistico. In Italia crea la ‘Free dance’ in collaborazione con Maria Rita Salvi, pratica di danza estatica che combina la sua esperienza di dj alla passione per la danza e per la consapevolezza del corpo. Info: 3208082705.