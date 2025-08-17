Ritrovamenti millenari nella Valle dell’Albula

Nella Valle dell’Albula, lungo il tracciato che attraversano l’entroterra tra i comuni di San Benedetto, Grottammare, Acquaviva e Ripatransone, riaffiorano testimonianze che potrebbero parlare di un passato molto più antico di quello che la tradizione locale ha sempre attribuito alla città. Reperti come asce in bronzo, rinvenuti in diverse ricognizioni, sembrano spostare le prime tracce di insediamenti addirittura al II millennio avanti Cristo. Una prospettiva che allarga lo sguardo oltre il consueto orizzonte medievale con cui San Benedetto del Tronto viene raccontata. A occuparsi con costanza di queste ricerche sono Francesco Torquati e Francesco Casagrande, impegnati in un lavoro di raccolta, verifica e approfondimento che si muove nel solco delle indagini avviate da studiosi precedenti e soprattutto che raccoglie l’invito del compianto professor Fabrizio Pesando a riscoprire la storia della città e del territorio. Torquati, imprenditore spesso impegnato in iniziative di questo genere, sottolinea: "Il nostro intento è quello di stimolare la rilettura di queste scoperte e cogliere la profondità storica venuta fuori grazie ai recenti ritrovamenti del paese alto di San Benedetto e al contributo del professor Pesando".

La Valle dell’Albula conserva elementi che rafforzano questa lettura. Non lontano dal corso del torrente sono state anche riscoperte due antiche chiesette. Segni che si aggiungono a un mosaico sempre più ricco e complesso, nel quale si intrecciano presenze preistoriche, romane e tardo-antiche. Fra le testimonianze già note spicca la villa marittima nel vecchio incasato di San Benedetto, valorizzata anche grazie agli studi di Pesando. L’edificio racconta l’esistenza di una fiorente economia agricola, legata alla produzione di vino e olio destinati al commercio internazionale. Ne sono prova i bolli delle anfore picene ritrovate in Egitto e Germania, segno di una rete commerciale estesa e consolidata. Nella stessa area, le numerose ville rustiche e cisterne romane ancora oggi conservate testimoniano un’organizzazione agricola stabile, capace di garantire produzione e stoccaggio su larga scala. Non resti isolati, ma tasselli di un sistema produttivo che faceva della valle un punto strategico per l’approvvigionamento e la distribuzione. La ricostruzione di questo passato si arricchisce quindi di nuovi elementi, grazie al lavoro costante di chi sta riportando alla luce una storia che sembrava sconosciuta.

Emidio Lattanzi