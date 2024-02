"Ritrovato vivo e in buone condizioni l'anziano di 84 anni scomparso a Venagrande: una notte di ricerche coronata dal successo"

Dopo una notte di ricerche, è stato ritrovato in vita e in buone condizioni di salute l’uomo di 84 anni che non aveva fatto ritorno nella sua casa di Venagrande, dal pomeriggio di lunedì. Poco prima di mezzogiorno di ieri il pensionato è stato intercettato tra la vegetazione dall’equipaggio dell’elicottero Drago di Pescara. Un operatore è sceso con il verricello e dopo aver imbragato l’uomo l’ha issato a bordo trasportandolo nel campo sportivo di Venagrande, dov’era atteso dai familiari che l’hanno portato a casa.