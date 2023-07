Ritrovo a Cinquant'anni dal Diploma, La Rimpatriata della 5A Chimici di Ascoli

Una vera e propria rimpatriata, a cinquant’anni di distanza dal diploma, ottenuto nel 1973. E’ quanto organizzato dalla mitica 5A chimici di Ascoli. E così, a tanti anni dalla fine delle scuole superiori, si sono ritrovati gli ex compagni di classe Augusta, Vincenzina, Rosalba, Maria, Marina, Giovanna, Vittoria, Ulisse, Emilio, Riccardo, Luigi, Luciano, Graziano. Non tutti erano presenti, ovviamente, ma lo zoccolo duro rappresentato dai mitici ‘Tralli’ e ‘Trallette’ c’era. Il ritrovo è avvenuto a Cascia, il paese di Santa Rita, dove appunto è stato festeggiato questo importante traguardo. Dopo una visita doverosa alla ‘Santa degli impossibili’, tutti (compresi i famigliari che qualcuno ha portato con sé) sono andati alla ‘Valle dei Bronzetti’, un ottimo agriturismo per concludere una splendida giornata tra ricordi, risate, battute, brindisi e il ricordo di chi non c’è più ma resta sempre vivo nei loro cuori.