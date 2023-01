Ritrovo e bilancio per il Consultorio familiare

Il tradizionale appuntamento, che gli specialisti del Consultorio Familiare dell’Area Vasta 4 organizzano prima della fine dell’anno anche per un bilancio-flash dell’attività, si è appena tenuto con la 14a edizione del convivio, svoltosi in zona Ete Vivo. Nel corso dell’incontro, con un saluto augurale in diretta telefonica ha esordito il dottor Sergio Corsi, direttore dell’Uoc cure tutelari, cui afferisce l’Uos Consultorio con le sue attuali sei sedi operative nel territorio distrettuale, il quale ha tenuto a ringraziare tutti i professionisti consultoriali "per i numerosi e rilevanti impegni portati avanti con straordinaria competenza e spirito di servizio alle famiglie e ai minori". Il dottor Andrea Recchioni, assistente sociale decano dell’importante struttura pubblica, ha poi rimarcato "che anche nel 2022 il lavoro del consultorio è stato molto specifico ed ha affronta situazioni e casi sempre complessi, che hanno comportato approcci e risposte multidisciplinari poste in atto con spiccata integrazione scientifico-professionale dagli assistenti sociali e dagli psicologi che compongono il team-cardine dell’operatività consultoriale". Hanno partecipato all’evento: le assistenti sociali Serena Camela, Marilisa Ponziani ed Anna Tacchetti (referente organi giudiziari), gli psicologi Sandro Castelli, Caterina Cognigni, Barbara Esperide, Roberto Ferretti (decano), Daniela Iacopini, Luigi Rocchi e Giovanna Rongoni.