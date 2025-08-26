Riviera, cauto ottimismo: "Bene la coda dell’estate"

C’è cauto ottimismo sul post Ferragosto da parte del presidente dell’associazione Albergatori Riviera delle Palme, Nicola Mozzoni. Il dirigente spiega che la stagione sta proseguendo su un andamento incoraggiante: "Il post-Ferragosto sta andando bene e, a guardare le prenotazioni, settembre per il momento procede discretamente. C’è comunque margine di crescita e sicuramente l’apertura delle scuole, fissata con una settimana di ritardo rispetto allo scorso anno, potrà incidere positivamente". Mozzoni sottolinea come anche il periodo di Ferragosto abbia retto nonostante alcune difficoltà. "Il meteo non è stato dei migliori e probabilmente i last minute si sono persi. Credo però che tra agosto e settembre si riuscirà a recuperare almeno in parte quanto perso a giugno e luglio. Rimane comunque un gap che non sarà facile colmare del tutto", osserva il presidente degli albergatori. Insomma un bilancio in chiaro scuro che fotografa un’estate che non ha fatto registrare numeri da tutto esaurito, come del resto è accaduto anche in altre parti d’Italia, a cominciare dalla riviera romagnola. Costi delle vacanze aumentati, salari rimasti uguali, una sorta di stanchezza per il mare quando questo vuol dire solo lettino e ombrellone. L’attenzione ora si sposta anche sulle iniziative di rilancio digitale.

Il Comune ha infatti diffuso la nota ufficiale di presentazione del progetto San Benedetto Turismo Digitale, che sarà illustrato domani alle 16.30 all’Auditorium comunale Tebaldini. Un appuntamento rivolto agli operatori del turismo, della cultura e del commercio che potranno conoscere nel dettaglio la nuova funzione Dms. Grazie all’integrazione del portale turistico comunale con il sistema Dms, gli operatori avranno la possibilità di promuovere le proprie attività e prodotti direttamente sulla rete digitale locale. Entrando nel portale Dms comunale, si accederà automaticamente alla rete Let’s Marche e al portale turistico nazionale Italia.it. In questo modo si potrà ottenere la massima visibilità su canali regionali e nazionali senza costi aggiuntivi, con la possibilità di essere inseriti in itinerari ed esperienze ufficialmente promossi. L’invito è rivolto a tutte le attività sambenedettesi del settore turistico, culturale e commerciale: dagli hotel ai ristoranti, fino agli artigiani creativi e ai commercianti di prodotti tipici. Per conoscere i dettagli basterà partecipare all’incontro di domani al Tebaldini di viale De Gasperi.

Emidio Lattanzi