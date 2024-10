Riviera delle Palme: nel 2025 nuovo gestore

Lo stadio ‘Riviera delle Palme’ dovrebbe avere un nuovo gestore entro gennaio 2025. È quanto emerso nella commissione lavori pubblici andata in scena ieri sera per discutere i dettagli del bando da emanare entro breve. Dettagli che sono stati illustrati dal direttore del servizio Sport Alessandro Amadio. I costi della struttura, in totale, ammontano a 169mila euro. L’importo del contributo annuo comunale è di 30mila euro: questo serve a riequilibrare la gestione e con esso le spese e i ricavi si equivarrebbero. Il tutto avverrà tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse con cui verranno invitati a partecipare soggetti con determinati requisiti d’idoneità, tra cui la presenza di un’attività inerente all’oggetto del bando, nonché aver svolto, negli ultimi 6 anni, un servizio analogo per almeno 3 anni. Ci sarà una riserva di utilizzo da parte dell’amministrazione comunale e la concessione sarà di 5 anni non prorogabile. Eventuali interventi per migliorie proposte dovranno essere sottoposti al benestare dell’ente. Lo stadio, in definitiva, dovrebbe essere assegnato entro gennaio. "Perché si è pensato ad una concessione quinquennale senza lavori – ha chiesto Paolo Canducci - dato che molti lavori bisognerà farli, come il rifacimento della tribuna centrale? Seconda domanda: una fideiussione del 10% non è troppo bassa? Penso che dovrebbe essere pari ai costi di un anno".

Sui lavori ha risposto Cinzia Campanelli: "Bisognerebbe fare una ricognizione completa di quell’impianto – ha risposto l’assessora allo sport – quindi, per ora, abbiamo deciso di fare questo passo. Magari il futuro gestore suggerirà degli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili e insieme all’amministrazione si provvederà ad un affidamento di durata più lunga". In merito alla fideiussione, il dottor Amadio ha detto che farà le opportune verifiche con la normativa di riferimento.