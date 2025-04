Riviera delle Palme verso il record di presenze per Samb-Civitanovese

Oltre settemila spettatori già conteggiati. E siamo solo a mercoledì. Dopo la Curva Nord esaurita in poche ore, sono stati praticamente bruciati tutti i tagliandi per l’anello superiore della Tribuna Est Mare. Sono ancora disponibili quelli per il parterre e la Tribuna Laterale Nord. Insomma si va ancora una volta verso l’ennesimo record di presenze al Riviera delle Palme in occasione dell’ultima giornata di campionato con la Civitanovese. Ed è prevista anche una buona presenza di supporters ospiti anche in virtù dello storico gemellaggio che lega le due tifoserie, con la formazione ospite che è alla ricerca dei punti salvezza. Insomma in città c’è ancora tanta voglia di festeggiare il ritorno della Samb in Serie C. Venerdì 2 maggio alle ore 12 il sindaco Spazzafumo e tutta l’amministrazione comunale riceverà la Samb nell’aula consiliare di viale De Gasperi. Mentre, dalle 20 in poi in piazza San Giovanni Battista si svolgerà la grande festa per la promozione. Ora l’obiettivo della Samb è quello di chiudere alla grande il campionato. Dopo avere vinto a Fermo al Riviera arriva la Civitanovese, altra formazione impelagata nella bagarre salvezza.

Eusepi e compagni, però, vogliono regalare l’ennesima gioia alla propria tifoseria per poi puntare il mirino sulla Poule Scudetto. I rossoblù se la dovranno vedere nel girone a tre con Forlì e Livorno. Le partite si disputeranno l’11, 14 e 18 maggio con il calendario che verrà stilato solo al termine della regular season. La prima classificata dei tre mini gironi e la migliore seconda si sfideranno in semifinale con match di andata e ritorno. Da decidere ancora la modalità di svolgimento della finalissima. La Samb intanto continua ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Contro la Civitanovese Palladini dovrà fare a meno di Leonardo Pezzola. Il centrale rossoblù ha rimediato a Fermo il quinto cartellino giallo della stagione e quindi è stato squalificato per una giornata. Bisognerà valutare se Gennari dopo l’operazione all’anulare della mano sinistra potrà scendere in campo contro la Civitanovese. Altrimenti spazio all’inedita coppia centrale formata da Zoboletti e Zini. E’ possibile anche che Palladini dia ancora spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione.

Benedetto Marinangeli