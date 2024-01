Riviera flagellata da una violenta mareggiata. Passeggiata a mare invasa dalle onde

In attesa della recrudescenza delle condizioni meteo, la Riviera delle Palme è stata flagellata da una violenta mareggiata che durante la notte fra sabato e domenica ha fatto registrare un consistente fenomeno erosivo con onde che hanno superato i due metri. In diversi tratti del litorale, soprattutto fra Grottammare e Marina di Massignano, il mare è arrivato a lambire gli stabilimenti balneari, ma senza creare danni. Il primo tratto della pista ciclo pedonale fra Grottammare e Cupra, dal Dream Point del 43° parallelo ai pontini di ferro, la passeggiata a mare è stata letteralmente invasa dalle ondate che sono arrivare a ridosso della massicciata ferroviaria.

Ciò nonostante i più arditi, anche in bicicletta, si sono avventurati nell’attraversamento rimediando anche delle belle docce. Nel tratto più a nord, in territorio di Cupra Marittima, il mare è arrivato a ridosso di alcuni chalet e dei giardini attrezzati tra il fosso Acquarossa e il ristorante Gabry. A Grottammare vi è stato l’ennesimo arretramento della costa nel tratto non difeso della balconata sul mare, poiché la nuova scogliera semiaffondata non funziona, mentre a San Benedetto la spiaggia, molto ampia, ne ha risentito di meno.