Riviera in lutto per Bruno Lucciarini

La morte di Bruno Lucciarini De Vincenzi ha suscitato profondo cordoglio nella città di Grottammare, ma anche in tutta la riviera delle palme dov’era molto conosciuto. Dopo aver ricoperto il ruolo di vigile urbano per tantissimi anni nella città di Grottammare, è stato a lungo presidente dell’associazione carabinieri sede della Perla dell’Adriatico, ma è stato anche per molti anni volontario della Misericordia di Grottammare ed era attualmente vice governatore, quindi stretto collaboratore di Alessandro Speca il quale, in una breve nota alla stampa scrive: "I consiglieri del magistrato e i volontari della Misericordia di Grottammare si stringono con affetto e commozione alla famiglia Lucciarini De Vincenzi per la perdita del caro Bruno, che piangiamo nel ricordo dell’esperienza di servizio e di missione nel volontariato condivisa insieme a lui per 23 anni, e che lo vedeva attualmente nel ruolo di vice governatore. Le nostre preghiere lo accompagneranno nel suo ritorno alla casa del Padre. Per la missione svolta da Bruno nel mondo della solidarietà, che Iddio gliene renda merito". Il rito funebre si terrà oggi pomeriggio alle ore 15 nella Chiesa di San Pio V a Grottammare.