Rivive lo storico collegio

Un pezzo di storia della città che continua a rivivere grazie alle testimonianze di chi l’ha vissuto. Domenica 29 giugno al palazzo Colucci è prevista una rimpatriata degli ex collegiali del famoso educatorio ascolano che segnò la seconda parte del secolo scorso. Era appena finita la guerra e sotto le cento torri nacque l’istituto poi in seguito rinominato Collegio maschile Piceno con il patrocinio dall’Ente comunale assistenza (Eca). Una struttura nella quale avevano diritto di accedere i figli degli ex combattenti, soprattutto i ragazzi che abitavano nelle frazioni di Ascoli dove non esistevano le scuole. Un’organizzazione ben precisa per arrivare ad impartire un’educazione sana, ma allo stesso tempo tremendamente rigida come si usa in quel tempo. Il collegio risultava diviso in quattro plotoni che andavano a raggruppare i ragazzi per fasce d’età.

Raggiunti i 18 anni quindi terminava il percorso collegiale e si ritornava alle famiglie d’origine. I collegiali chiaramente venivano educati e cresciuti al rispetto delle regole con una disciplina ferrea. In pratica una sorta di caserma militare. La messa domenicale si teneva nella chiesa di Santa Maria del Carmine ed era accompagnata da prediche molto più retrive rispetto alla nuova visione elaborata dal Concilio Vaticano II che si tenne tra il ‘62 e il ‘65. La partecipazione a tutte le processioni cittadine era di fatto obbligatoria e avveniva in divisa. L’imperativo col quale si affrontava ogni singola giornata riguardava: scarpe lucide, aspetto ben pettinato, bavero abbassato e agli incroci segnare il passo. In mancanza venivano dispensate le tanto temute punizioni che andavano dal restare in silenzio forzato per alcuni giorni all’esclusione delle attività sportive e ricreative. L’ampio cortile dello storico Colucci favoriva la pratica dello sport in alcuni orari della classica giornata tipo. La domenica, quando la Del Duca Ascoli giocava in trasferta, la possibilità di andare allo stadio delle Zeppelle era sostituita dal cinema. La presenza di una palestra ben attrezzata aiutò a partorire veri campioni olimpici e medaglie d’oro come quelle rappresentate dai fratelli Carminucci, De Vincentis e Ferretti, solo per citarne qualcuno. Ma l’educatorio poteva eccellere anche nel campo musicale grazie alla banda diretta dallo storico maestro Iodice. Per anni i loro trombettisti hanno fatto parte del gruppo musici della Quintana e della Fanfara dei Bersaglieri. Chi ha vissuto in prima persona tutto questo, e anche molto di più, domenica prossima si ritroverà al palazzo Colucci per condividere alcuni degli anni che hanno segnato la vera ripartenza della città. In questi giorni gli organizzatori stanno cercando di invitare tutti. Se qualcuno non è stato invitato, ma ha il piacere di prendere parte alla giornata che si concluderà con pranzo, animazione e premi, potrà farlo contattando il 333.9503757 (Alessandro). Un tuffo nel passato per rispolverare ricordi e momenti rimasti indelebili nella memoria di alcune generazioni.

Massimiliano Mariotti