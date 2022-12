Rivoluzione civica, caos in Consiglio

Nessuna pace in maggioranza. Il consiglio di fine anno, che per mancanza del numero legale approderà ai tempi supplementari – il 31 dicembre – non ha affatto risolto le tensioni vissute dalla compagine di governo, ed anzi le ha accentuate, soprattutto per la controversa situazione di Rivoluzione Civica. Ciascun membro del gruppo consiliare, al momento di votare la razionalizzazione delle società partecipate, ha espresso una posizione diversa rispetto a quella dei propri colleghi: Simone De Vecchis a favore, Luciana Barlocci contro e Silvia Laghi astenuta. Non è, politicamente parlando, un buon segno: se ne deduce, ad esempio, che il capogruppo di Rivoluzione Civica potrebbe presto essere messo in minoranza dalle colleghe di lista.

"Se fossi in Simone De Vecchis, avrei già rassegnato le dimissioni da capogruppo – dichiara Barlocci, autrice di un aspro rimprovero nei confronti del sindaco su Picenambiente –. Per quanto mi riguarda non sono mai uscita dalla maggioranza e, per il momento, non ho intenzione di farlo. Ricordo che i consiglieri vengono eletti senza vincolo di mandato. Dunque sono chiamata a rispondere solo alla mia coscienza e alla comunità di San Benedetto. Penso ai tanti cittadini che ci avevano dato fiducia sperando nel cambiamento che avevamo promesso e che, purtroppo, ancora non si vede. Pertanto, chi mi ha inserito in una lista di proscrizione, chi non mi considera più parte della maggioranza o pensa che arroganza e prepotenza possano prevalere sulla fiducia dei cittadini, sbaglia di grosso". Barlocci inoltre fa notare come per Umberto Pasquali, che pure ha usato parole forti nei confronti dell’amministrazione Spazzafumo, non sia stato chiesto alcun chiarimento di ordine politico. Ma il punto della Picenambiente ha fatto discutere la minoranza anche al di fuori del consiglio comunale. "Dopo l’ennesimo teatrino – dice il commissario del Pd circolo nord, Elio Costantini – mi sento di rivolgere un messaggio al sindaco Spazzafumo, affinché ripristini il vero senso della politica cui spetta il compito primario di prendere decisioni sul futuro ambientale del territorio e non certo dibattere sul modello societario di Picenambiente. A San Benedetto la percentuale di differenziata è diminuita e quindi sono aumentati i rifiuti da portare in discarica, con conseguente lievitazione dei costi per i residenti. Quale è stata la risposta del sindaco? Seguire le sirene del suo omologo ascolano per tutti gli appuntamenti relativi alle partecipate che si sono registrati negli ultimi mesi, avviando un percorso di sostegno alla politica di Fioravanti. Un indirizzo che però stride con le necessità della città di San Benedetto a cui Spazzafumo regala per queste festività una maggioranza lacerata su questioni dirimenti".

Giuseppe Di Marco