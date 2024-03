Rivoluzione delle tratte e taglio della spesa

È in arrivo una vera e propria rivoluzione nel trasporto scolastico: dall’anno prossimo, le tratte finora garantite verranno rimodulate per ridurre la voce di spesa e contemporaneamente assicurare un servizio adeguato ai cittadini. Per decidere cosa – e come – cambiare, l’amministrazione comunale sta per avviare le preiscrizioni al servizio, operazione che consentirà agli uffici di ricevere e valutare le differenti necessità dei sambenedettesi. È chiaro sin da ora, comunque, che alcuni percorsi muteranno completamente. Il problema è che, rispetto a due anni fa, il comune paga il costo del trasporto in base al chilometraggio, mentre prima la spesa era pacchetto. E dato che i criteri per calcolare il dovuto sono cambiati, l’ente non può permettersi di aggravare ‘inutilmente’ la spesa per il trasporto scolastico. Il tema, che verrà affrontato nella commissione consiliare del 5 aprile, non sarà facile da sviscerare: il fatto è che per alcune tratte il problema non si pone, visto che servirebbero pochissimi studenti e risulterebbero antieconomiche anche a prima vista. La questione si fa più complessa per tutte quelle aree intermedie, sulle quali il comune dovrà fare una scelta. Parliamo di fermate – e non sono poche – che pur aumentando notevolmente i costi, soddisfano una platea non indifferente. Tagli, in tal senso, sono inevitabili, dato che con i proventi delle tariffe il comune recupera a malapena il 15% del costo sostenuto. Attualmente la spesa comunale si avvicina a 600mila euro, e l’obiettivo è ridurre prima a 550mila e poi 500mila euro. Attualmente al servizio sono iscritti 800 alunni, ma gli uffici già prevedono un calo dovuto alle novità. Per sbrogliare la matassa l’unica soluzione è agire sui tragitti, più che sulle fermate, in modo da mantenerne il maggior numero possibile, riducendo le distanze percorse giornalmente. Anche i disagi e le proteste saranno inevitabili, e quindi per ridurre al minimo l’impatto della ‘riforma’ il vertice comunale ha deciso di raccogliere dati tramite la preiscrizione al servizio – necessaria per la successiva iscrizione – che verrà avviata nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le tariffe, già nell’anno in corso sono state ricalibrate in virtù delle nuove linee guida. L’esenzione dal pagamento rimane per chi ha un Isee sotto i 7mila euro, mentre per la fascia che va da 7mila a 13mila euro il calo della tariffa è pari al 36%. Infine, per chi appartiene alla fascia di reddito superiore a 13mila euro, la tariffa è stata ridotta del 13%.

Giuseppe Di Marco