Roberta e il salvataggio del turista "Abbiamo grande responsabilità"

Spiccato spirito di osservazione, professionalità, competenza e sangue freddo: sono gli ingredienti che hanno permesso alla soccoritrice acquatica della FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico ) Roberta Travaglini di evitare un ennesimo dolore, come sta capitando purtroppo in molte spiagge d’Italia. Roberta, 18 anni, alla sua prima stagione nella veste di soccorritrice, nei giorni scorsi era intenta a sorvegliare il tratto di spiaggia antistante lo chalet Paradise Beach (concessione 61) a San Benedetto, quando ha notato un bagnante in difficoltà, a causa della corrente di risacca, che lo aveva spinto all’imboccatura delle scogliere.

L’uomo, un turista romano di 52 anni, è entrato in panico, trovandosi subito in una situazione critica.

Roberta, forte del duro addestramento ricevuto nel suo percorso di formazione, ha prontamente raggiunto l’uomo, che si trovava in grande difficoltà e una volta riportato a terra è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. "E’ stata un’esperienza che sicuramente mi rimarrà nel cuore per tutta la vita – afferma Roberta Travaglini .– Sono queste situazioni che ti fanno capire la grande responsabilità che hanno gli assistenti bagnanti e l’importanza di aver ricevuto una formazione completa e professionale. L’assistente bagnanti non è un gioco e non ci si può improvvisare", conclude la giovane. Il presidente nazionale della Fisa, Raffaele Perrotta, ha voluto personalmente complimentarsi con la propria associata, augurandole di continuare ad agire con abnegazione, tenendo sempre a mente il fine ultimo, che è quello di salvare vite. Complimenti sono giunti anche dai Maestri di Salvamento Martina Capriotti e Nicolas Perrotta, docenti del corso.

Stefania Mezzina