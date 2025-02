Roberta non ce l’ha fatta. Sconfitta dal male a 52 anni

Si è spenta all’età di 52 anni Roberta Caposciutti. La commerciante e mamma sambenedettese è morta ieri all’ospedale Mazzoni di Ascoli dopo aver lottato contro la malattia fino all’ultimo. Era circondata dall’affetto dei suoi cari nel momento del trapasso. Molto conosciuta e amata, Roberta lascia nel dolore il figlio Vasco, il compagno Michelangelo, la sorella Giulia e i genitori Perlita Colli e Alfiero Caposciutti, storico attaccante della Samb. Il p20 maggio avrebbe compiuto 53 anni. Dopo essersi laureata in Economia e Commercio, aveva preso in gestione lo storico negozio di abbigliamento Colli, fondato dai suoi genitori nel 1973 e diventato un punto di riferimento per la città. Oltre al lavoro, Roberta faceva parte del coro gospel Ancora in Coro, impegnato in numerose iniziative di solidarietà nella Riviera. Un altro amore della sua vita era il nuoto. I funerali domani alle 10.30 ai Padri sacramentini.