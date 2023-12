Roberto Castelli morto, il Piceno piange la scomparsa di Roby ‘Il Buttero’

Ascoli Piceno, 27 dicembre 2023 – La notizia ha subito fatto il giro della città di Ascoli, anche se da qualche anno Roberto Castelli, più noto come Roby ‘Il Buttero’ aveva lasciato le Cento Torri per trasferirsi in Riviera, prima a San Benedetto e poi a Martinsicuro.

Proprio all’ospedale Madonna del Soccorso è spirato ieri all’età di 70 anni dopo una vita trascorsa a vendere pellicce e pellami prima in viale Marconi ad Ascoli poi in via Publio Virgilio Marone a San Benedetto e infine in via Roma a Martinsicuro.

Sempre sorridente, simpatico e dalla grande bontà d’animo, Roby ‘Il Buttero’ è stato il punto di riferimento dagli anni '70 in poi, per tutte le signore del territorio Piceno e Teramano con le sue pellicce e pellami di altissima qualità.

La salma di Roby ‘Il Buttero’ è stata composta questa mattina all’interno della piccola Chiesa Cardinale di Venarotta (davanti al Consorzio Agrario) e rimarrà a disposizione per le visite dei tanti parenti, amici e clienti che lo hanno conosciuto, fino a domani pomeriggio, giovedì 28 dicembre, alle ore 15 quando nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, sempre a Venarotta, verrà celebrato il rito funebre.

Ai familiari Maria, Ivan, Ylenia, Felicia, Pina, Costantina, Ilaria e Bianca Maria, giungano le condoglianze del Carlino e l'abbraccio di tutti gli amici.