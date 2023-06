Roberto Ciufoli porta il suo 'Oh! Diss'ea' al Festival Storie di Belmonte Piceno

Il ’Festival Storie’ approda a Belmonte Piceno con il comico romano Roberto Ciufoli. Lo spettacolo, dal titolo ‘Oh! Diss’ea’, una rilettura comica del poema epico che andrà in scena oggi alle 21,30 in piazza Leopardi. Ciufoli sarà sul palco con il musicista Maurizio Camardi. Si tratta della terza data del ricco Festival Storie che in 7 mesi porterà 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano e del Maceratese, con la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. L’idea e l’organizzazione sono a cura di Progetto Musical. "Ulisse e il suo viaggio senza fine – racconta Roberto Ciufoli - un esempio per tutti, la voglia di conoscere, di esplorare insita in ognuno di noi. Dopo il lungo assedio di Troia è partito per tornare a Itaca o ha bighellonato per dieci anni prima di trovare la strada di casa? Ulisse, l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte". Ciufoli propone una personalissima riscrittura del famoso poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica. Ciufoli ha da poco festeggiato 40 anni di carriera. Con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno ha fondato il celebre gruppo ‘Premiata Ditta’. Protagonista nelle serie tv con Don Matteo, Don Bosco, Diritto di difesa, Rocco Schiavone, due anni fa ha partecipato all’Isola dei famosi. Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); prenotazioni e info: 0734-632800 o oppure 339-3706029 (whatsapp).

a. c.