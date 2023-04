Roberto Rivosecchi nuovo presidente della Pro Loco

Roberto Rivosecchi è il nuovo presidente della Pro Loco di Massignano che viene affiancato dal vice Vincenzo Marcozzi. Segretaria è stata eletta Cristina Parigiani, tesoriere Colombo Marconi, consiglieri: Gabriele Aureli, Giovanni Federici, Matteo Federici, Emidio Perozzi, Adriano Rivosecchi, Silvia Santori e Alessandro Spinozzi. Un bel gruppo con persone che hanno già esperienza e diverse che si affacciano al mondo dell’associazionismo come braccio operativo del Comune per la prima volta. Il sindaco Massimo Romani auspica una fattiva collaborazione della Pro Loco che ha in animo di riconfermare gli appuntamenti storici. Inamovibile la sagra delle Frittelle dolci del 14 agosto, che quest’anno taglia il traguardo delle 65 edizioni. Sulle altre, come Pizza al Mare, la Festa della Terracotta ed altre iniziative, si sta ragionando per fissare le date, al fine di evitare sovrapposizioni con iniziative di alcune Associazioni.