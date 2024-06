Roccafluvione cambia. Tra i quattro litiganti gode solo Sciamanna:: "Ancora non ci credo"

Quattro candidati a sindaco in un paese con 1.800 elettori. È stato lo strano caso di Roccafluvione, dove chi si aspettava una battaglia all’ultimo voto è stato puntualmente smentito. Perché, effettivamente, la vittoria ottenuta dal neosindaco Emiliano Sciamanna, appoggiato dalla lista civica ‘Insieme per il Cambiamento’, è stata schiacciante. Il finanziere, che dopo diverse esperienze vissute in consiglio comunale avrà finalmente la possibilità di indossare la fascia tricolore, ha infatti ottenuto (da solo) quasi il 50 per cento delle preferenze. Insomma, un successo strepitoso arrivato grazie ai 653 voti ricevuti sul totale di 1.326 votanti. Sciamanna ha scalzato dalla ‘poltrona’ il sindaco uscente Francesco Leoni, arrivato addirittura terzo nella competizione elettorale con il 20 per cento, alle spalle anche del vicesindaco uscente Guido Ianni (26 per cento). Fuori dai giochi il quarto candidato, il tartuficoltore Emidio Angellozzi, che ha chiuso con solo il 4 per cento delle preferenze. "Ancora non ci credo, anche se eravamo abbastanza convinti che avremmo fatto bene – commenta Emiliano Sciamanna, subito dopo la fine dello scrutinio –. Sono davvero felice per tutti i ragazzi della mia squadra, ma anche per la mia famiglia che mi ha supportato in questa campagna elettorale. E’ bello sapere che tanta gente ci ha dato fiducia, credendo in noi. E’ stato un periodo difficile, fatto di notti insonni, di calcoli, di ansie e di speranze. Però tutto è andato per il meglio: ce lo siamo meritati. La prima opera che realizzerò? Indubbiamente metteremo mano ai poliambulatori e agli impianti sportivi del territorio".

Deluso, e non potrebbe essere altrimenti, il grande sconfitto di Roccafluvione, ovvero l’ormai ex sindaco Francesco Leoni. "Non sono mai stato un politico, ma un amministratore e di questo ne vado orgoglioso – spiega Leoni, che saluta dopo dieci anni –. Ci sono 25 milioni da spendere, tra progetti già cominciati e altri da avviare: ecco, mi auguro che la nuova maggioranza li spenda bene. Il mio l’ho fatto ed è sotto gli occhi di tutti. Se il popolo ha voluto così, ne prendiamo atto. Torno alla mia vita da pensionato e sicuramente siederò tra le file dell’opposizione perché è questo il ruolo che, democraticamente, mi è stato assegnato dai cittadini di Roccafluvione".