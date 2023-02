Roccafluvione, capanno in fiamme Si indaga sulla qualità dell’aria

Un intervento impegnativo è stato portato a termine ieri pomeriggio a Roccafluvione dai vigili del fuoco di Ascoli. L’allarme è scattato alle 13,30 quando al centralino è arrivata la chiamata per un incendio che si stava sviluppando in un capanno adibito a officina. Sul posto sono giunti in breve otto vigili del fuoco con quattro mezzi ed è iniziata l’operazione di spegnimento che è durata alcune ore. Intorno alle 17 le fiamme sono state domate ed è iniziata l’opera di messa in sicurezza dell’area. Sul posto un uomo di 65 anni, proprietario del capanno, che non ha saputo spiegare l’origine del rogo; era piuttosto provato dall’esperienza, pur non essendo rimasto in alcun modo ferito, così come non sono state coinvolte altre persone. Nel capanno c’erano attrezzi da lavoro tra cui una saldatrice e potrebbe essere stata una scintilla ad innescare l’incendio che ha trovato facilmente modo di espandersi anche per la presenza di liquidi infiammabili, nel caso specifico vernici. Proprio la presenza di questi liquidi che hanno rilasciato fumi nell’atmosfera ha determinato l’intervento del personale specializzato dell’Arpam per i rilievi che sono andati avanti fino a sera per cercare di capire il livello di salubrità nella zona interessata dall’incendio. E’ possibile che rilevamenti saranno ripetuti anche questa mattina per dissipare qualsiasi sospetto di inquinamento ambientale causato dai fumi dell’incendio avvenuto nel capanno che ha riportato seri danni alla struttura. Sono intervenuti anche i carabinieri.

p. erc.