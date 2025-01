Roccafluvione capitale del tartufo nero

ROCCAFLUVIONE (Ascoli)Il borgo di Roccafluvione, nell’Ascolano, si prepara a diventare protagonista degli itinerari enogastronomici grazie alla prima edizione del Tartufo Nero Festival, dal 24 al 26 gennaio. Un’opportunità per immergersi in tradizioni, cultura e innovazione del Piceno, promuovendo il tartufo nero come simbolo di sostenibilità e ricchezza culturale.

L’evento è stato presentato in Regione, ad Ancona, dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini (agricoltura e attività produttive), da Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto, dal presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, dal sindaco Emiliano Sciamanna e da Giuseppe Amici, presidente Unione montana Tronto e Valfluvione. "Le Marche sono una delle poche regioni a poter vantare il tartufo tutto l’anno – ha detto Antonini – con ben nove tipologie distribuite in tutto il territorio. La tradizione del tartufo è particolarmente radicata nella parte settentrionale con località come Acqualagna, che ospitano eventi di richiamo, capaci di attrarre molti turisti. È il momento di valorizzare zone altrettanto ricche: il Piceno con Roccafluvione al centro. Un’autentica miniera di tartufo, in particolare nero".

La tre giorni del Tartufo Nero Festival offrirà un calendario di eventi per tutti i gusti, a partire da masterclass con chef di fama internazionale. Tra questi, Enrico Mazzaroni terrà uno show cooking con focus sulla pratica del foraging e sull’uso di prodotti del bosco, per una dieta corretta e sostenibile. Ci sarà poi una gara di cucina tra istituti alberghieri, né mancheranno sessioni di truffle hunting: escursioni guidate nei boschi, dove sarà possibile scoprire il processo di raccolta del tartufo con esperti cercatori e cani addestrati.

Tra gli appuntamenti, il talk "Tartufo tutto l’anno" presenterà il protocollo per l’internazionalizzazione del tartufo delle Marche e "Aree interne del Piceno" approfondirà tipicità come l’Anice Verde di Castignano e la Mela Rosa dei Sibillini. "Abbiamo riscontrato che il tartufo marchigiano è prodotto di grande interesse – ha detto Sabatini –. Vogliamo sviluppare un progetto che promuova appieno il tartufo non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo".