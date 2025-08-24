Roccafluvione e Ripaberarda: le buone nuove per i paesi

A piccoli passi procede la ricostruzione in diverse aree che nove anni fa sono state colpite dalle scosse. Ad esempio, la chiesa di Scalelle ha riaperto definitivamente dopo i lavori di ristrutturazione post-sisma. Una grande gioia per tutta la comunità di Roccafluvione che, in occasione della tradizionale festa di Santa Maria Assunta, si è raccolta intorno al vescovo Giampiero Palmieri, il parroco don Rodolfo e il diacono Luca (foto) per celebrare la messa del ritorno alla normalità di un’intera comunità.

Approvato anche il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dell’ex asilo di Ripaberarda, destinato a diventare un nuovo spazio per attività sociali e ricettive. L’intervento, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, rientra tra le opere finanziate con l’ordinanza numero 137 del 2023. Il nuovo edificio sorgerà sullo stesso lotto della struttura anni ’60 danneggiata dal sisma, con spazi condivisi al piano terra, cinque camere con servizi al primo piano, aree verdi, deposito biciclette e terrazza panoramica. La realizzazione sarà in acciaio, con attenzione all’efficienza energetica e al rispetto del contesto.

"Realizzeremo un ostello che sarà un punto di riferimento lungo il Cammino dei Cappuccini, ideale per il turismo lento e con un’accoglienza a misura di pellegrini e camminatori. Un luogo dove fermarsi, scoprire e apprezzare i nostri territori e, perché no, decidere di viverci" commenta il sindaco di Castignano, Fabio Polini.