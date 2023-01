Roccafluvione, la palestra torna finalmente agibile

Una bella notizia, in queste ore, è arrivata per gli studenti di Roccafluvione. I ragazzi, infatti, dopo mesi di attesa, da questa settimana possono tornare a utilizzare la palestra, che è stata completamente rinnovata. Una struttura riqualificata, dunque, in grado di accogliere gli alunni. A brevissimo, inoltre, sempre per quanto riguarda Roccafluvione, riprenderanno anche i lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media, i quali potranno essere ultimati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, qualora non dovessero esserci intoppi di alcun tipo. Nel frattempo, le notizie positive non finiscono qui per gli abitanti del comune piceno. "In occasione dell’ultima riunione tra i funzionari del ministero delle infrastrutture, quelli dell’Anas, il nuovo commissario alla ricostruzione Guido Castelli e i sindaci del piceno, infatti – spiega il primo cittadino Francesco Leoni -, abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che il progetto che prevede l’ammodernamento della strada statale 78 la quale, partendo da Caldarola, attraversa Sarnano e Amandola, verrà ampliato. La stessa, dunque, proseguirà anche per Comunanza, Roccafluvione e si ricongiungerà alla Salaria all’altezza di Mozzano. Questo è un risultato molto importante che andrà a ridurre i rischi connessi alla viabilità che interessa il nostro territorio comunale, soprattutto nel tratto fino alla stessa frazione ascolana di Mozzano". Matteo Porfiri