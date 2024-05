Roccafluvione, la squadra di Emiliano Sciamanna

Emiliano Sciamanna presenta la sua squadra. Dopo aver annunciato la candidatura a sindaco, il militare della guardia di Finanza lancia la lista ’Roccafluvione-Insieme per il Cambiamento’ in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. "Siamo un gruppo di donne e uomini animati da uno spiccato senso di responsabilità, forti di idee innovative e di potenziale traino economico-sociale – spiega Sciamanna –. Il nostro obiettivo è amministrare nell’esclusivo interesse della collettività, per fare uscire Roccafluvione dall’isolamento sociale e istituzionale degli ultimi anni. Nei prossimi cinque anni ci preoccuperemo delle politiche sociali, opere pubbliche, sport, turismo, ambiente e promozione del territorio, associazionismo e cultura, agricoltura, impresa e artigianato. Tutto questo lo faremo con concretezza e competenza lavorando sulle potenzialità e le opportunità di crescita del nostro territorio". Ecco dunque i nomi dei candidati consiglieri della lista "Roccafluvione-Insieme per il Cambiamento": Giuseppe Leopardi (Pino), Vanessa Angelini, Maria Cicconi (Mariella), Mario Bufagna, Walter Galotto, Riccardo Chiericoni, Francesco Capanna, Flavio Fioravanti, Stefano Citeroni e Roberto Paoletti.

Matteo Porfiri