Roccafluvione, scintille sul bilancio Il sindaco: "Mai avuto numeri così buoni per il nostro Comune"

Consiglio comunale con polemica, come spesso accade, quello che si è svolto lunedì sera a Roccafluvione. Tra i punti all’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio, avvenuta con il voto contrario della minoranza. "I dati evidenziano un avanzo di cassa di oltre un milione e mezzo, nonché un avanzo ordinario di oltre un milione – spiega il sindaco Francesco Leoni –. Numeri che mai sono stati registrati nel nostro Comune prima d’ora. Eppure, la minoranza, che è apparsa in totale confusione, ha votato contro, non avendo proprio la cognizione minima di come si amministra un ente. Ci ha sorpreso di più però il fatto che la stessa minoranza non abbia votato la sdemanializzazione a favore di un privato di un relitto stradale: in passato non era mai successo indipendentemente da chi fosse maggioranza e chi opposizione, eppure adesso succede. Lasciamo ogni considerazione ai nostri concittadini". Intanto, a proposito di Roccafluvione, sono stati appaltati tutti i lavori Anas per oltre cinque milioni di euro che riguardano le strade di Meschia, Bovecchia, Arena, Osoli, Ticchio, Vallicella e Noscia. "Stiamo lavorando ad altri numerosi progetti già finanziati che prevedono tra l’altro la sistemazione di tutti i cimiteri e di numerose altre strade del territorio – prosegue il sindaco di Roccafluvione –. Entro l’estate sarà completata la fase progettuale ed entro l’anno avvieremo cantieri per altri cinque milioni di euro. Quando si lavora seriamente, le cose si concretizzano".

Matteo Porfiri