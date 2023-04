Roccafluvione, Scipioni attacca: "Ecco la verità sui finanziamenti"

È polemica, a Roccafluvione, sui finanziamenti per il sisma e del Pnrr ottenuti dal Comune. Ad alzare la voce è il capogruppo della minoranza, Tonino Scipioni, il quale contesta anche il recente documento unico di programmazione. Il tutto, fra l’altro, a pochi giorni di un consiglio comunale che è stato molto acceso. "I venti milioni di euro di cui parla il sindaco Leoni, in realtà, è ormai da anni che vengono annunciati – spiega Scipioni –. La maggior parte riguarda i fondi sisma ed in particolare i fondi Anas per la riqualificazione delle strade comunali. Risorse attribuite al Comune solo al sesto e settimo stralcio. Questo, oltre a dimostrare l’inefficienza della nostra amministrazione, dimostra anche che avevamo ragione nell’affermare che per la manutenzione delle strade comunali non era necessario indebitare i cittadini di Roccafluvione con 750mila euro perché, allo scopo, c’erano a disposizione i finanziamenti pubblici. È stata solo una mossa politica, opportunistica e scellerata, che serviva a garantirsi qualche voto. Stesso copione per l’impianto fotovoltaico nel civico cimitero: invece di attingere ai finanziamenti pubblici, è stato fatto pagare dai cittadini. Per i fondi legati al Pnrr, invece, dispiace vedere che non c’è un’idea o un progetto che porti allo sviluppo del paese da un punto di vista economico, sociale e turistico".

Matteo Porfiri