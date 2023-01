Rocchetti Grottammarese dell’anno

Michael Rocchetti, in arte Maicol e Mirco e il "Grottammarese dell’anno 2022". Sarà premiato sabato 14 gennaio, alle ore 21,15 nell’ambito dello spettacolo "Una rotonda sul mare", che si terrà al Teatro delle Energie. Nel corso della serata, condotta da Manuela Cervignani e Domenico Valentini, ci sarà il concerto live dei Nomadi. Ingresso 12 euro. L’organizzazione è a cura dell’associazione Lido degli Aranci e dell’amministrazione comunale di Grottammare. Parte dell’incasso sarà devoluta all’AIL "Fondazione Alessandro Troiani" di Ascoli.

Rocchetti è uno dei fumettisti più accreditati a livello nazionale con collaborazioni importanti. Basti dire che i suoi "scarabocchi" sono stati scelti da Zerocalcare, numero uno dei fumettisti italiani, per essere inseriti all’interno della fortunata produzione Netflix "Strappare lungo i bordi". "Scorrendo l’albo dei Grottammaresi dell’anno, a iniziare dal 1999 si scoprono personaggi sempre con profilo molto alto – ha affermato il sindaco Enrico Piergallini – La Commissione ha scelto Maicol e Mirco, tra i primi dieci fumettisti italiani, qualità e ricchezza del lavoro, personaggio che gode del prestigio nazionale e molto attivo a Grottammare il cui nome è legato al Mic (Museo dell’Illustrazione Contemporanea) e alla rassegna "Saluti da Grottammare". Il vice sindaco Alessandro Rocchi ha evidenziato come la città di Grottammare sia prolifera di artisti a volte anche poco conosciuti dalla popolazione locale. "Maicol e Mirco era già presente da alcuni anni nella rosa dei papabili – ha affermato il presidente della Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi –. Non è stato difficile fare questa scelta".

L’ideatore del Premio, Tullio Luciani, ha ripercorso le tappe dell’iniziativa, decollata con fermezza e oggi orgoglio della città. Iniziativa nata nel ’99 per premiare il ciclista grottammarese Fabio Roscioli, autore dell’epica impresa al Tour de France nel luglio del 1983 con la fuga di 183 Km, attraverso 7 Gran Premi della Montagna e la vittoria sul traguardo di Marsiglia. Nel ’99, invece, vinse una tappa alla Vuelta delle Asturie e la 14esima tappa della Vuelta de Espana a Barcellona, che le valsero la partecipazione ai Mondiali di Oslo. Al neo Grottammarese dell’anno, Maicol e Mirco andrà in premio un quadro dell’artista grottammarese Ottaviani che raffigura, attraverso varie formelle, le peculiarità di Grottammare, dall’arancio biondo all’alloro, dal paese alto alla chiesa di S. Lucia, al Papa Sisto V.

Marcello Iezzi