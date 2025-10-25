Rogo Adriatica Bitumi: "Consiglio aperto, al fianco dei cittadini"

Consiglio aperto a Spinetoli . L’appuntamento è per mercoledì, alle 21, nel palazzetto dello sport a Pagliare, all’ordine del giorno la discussione sull’incendio all’Adriatica Bitumi. L’incendio dell’azienda il 9 agosto scorso ha scosso la comunità di Colli, ma anche quella di Pagliare. La fabbrica in via dell’Artigianato si trova nel comune di Colli e la frazione di Pagliare di Spinetoli. Un rogo che ha suscitato numerose polemiche tra gli abitanti preoccupati per la loro sicurezza. Da anni i residenti di entrambi i Comuni sottolineano il pericolo che l’azienda rappresenta per le due comunità. Sotto accusa non solo i cattivi odori, che inondano i due centri abitati, ma il timore che un nuovo incendio possa provocare danni ben più gravi. Dopo il tavolo tecnico promosso in Prefettura, il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani ha deciso di convocare il consiglio aperto per ascoltare i cittadini. "Avevamo già in programma di convocare questa assise – ha detto il sindaco –, l’abbiamo rimandata, perché cadeva proprio sotto il periodo delle elezioni regionali e ci è sembrato inopportuno. Non siamo stati invitati al tavolo tecnico della Prefettura, ma voglio rimarcare, che i problemi rivendicati dai cittadini di Colli del Tronto sono gli stessi anche per i nostri residenti di Pagliare. L’incendio di agosto poteva comportare conseguenze gravi, se gli impianti fossero stati funzionanti e non chiusi per le ferie. Il consiglio rappresenta un appuntamento importante per la comunità di Spinetoli – ha proseguito il sindaco – sarà un’occasione per fare il punto e discutere. Vogliamo ascoltare i cittadini e sostenerli nelle decisioni che intraprenderanno. Auspico che la trasparenza e la partecipazione siano al centro di questo incontro. Sosterremo – conclude Luciani – tutte le iniziative e i provvedimenti che i cittadini decideranno di avviare, sono anni che le due comunità sono costrette a sopportare numerosi disagi, prima fra tutti il cattivo odore, il consiglio sarà l’occasione per programmare un percorso di iniziative e manifestazioni da intraprendere".

Maria Grazia Lappa