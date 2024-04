Rogo al cantiere, paura in riviera

Momenti di forte preoccupazione nel centro di San Benedetto a seguito di un incendio di materiale da cantiere sviluppatosi in un palazzo posto all’incrocio fra via Campania e viale De Gasperi. L’episodio è accaduto nella tarda mattina di ieri. Numerose le richieste di intervento giunte alla centrale operativa del 115 e alla caserma dei vigili del fuoco di San Benedetto poiché l’incendio, tra plastica ed altro materiale infiammabile, ha causato una colonna di fumo intenso. I pompieri sono arrivati sul posto rapidamente ed hanno messo la situazione sotto controllo. Vi era rischio, concreto, che si potesse generare un incendio disastroso, poiché l’impresa edile in questi giorni sta procedendo alla realizzazione del cappotto dell’edificio e se le fiamme si fossero estese fino alle lastre di polistirolo espanso, ancora scoperte, i danni materiali ed anche quelli ambientali sarebbero stati molto elevati. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato tutto questo. In meno di un’ora la situazione è stata circoscritta e messa sotto controllo. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno generato l’incendio del materiale che era stato ammucchiato all’interno del cantiere.

Fortunatamente non si sono verificati danni ai lavoratori, anche se per un attimo subito la mente è corsa alla spaventosa tragedia accaduta alla centrale elettrica di Suviana, sull’appennino bolognese, che ha provocato morti, feriti e dispersi che si stanno ancora cercando.