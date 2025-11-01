Rogo all’Adriatica Bitumi: "Importante delocalizzare"

A Spinetoli è andato in scena il consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere della situazione ambientale del paese dopo l’incendio all’Adriatica bitumi del 9 agosto scorso. Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani ha aperto un confronto con i cittadini, nella speranza di capire le preoccupazioni e decidere insieme le linee da intraprendere per il futuro. "Abbiamo – ha commentato il sindaco Luciani – una relazione dell’Arpam che ci rassicura sul rogo. Abbiamo rassicurazioni sia per quanto riguarda l’inquinamento ambientale, che per il pericolo esterno, ma sappiamo che l’Adriatica bitumi produce catrame e non pomodori". Il sindaco a termine dell’assise ha auspicato tutte le azioni da compiere riguardo la questione dell’inquinamento ambientale e di assumere l’impegno formale di convocare un nuovo consiglio comunale aperto nel quale partecipi anche l’amministrazione di Colli del Tronto, visto che tra i presenti c’erano solo i rappresentanti dell’opposizione. "Il bilancio è chiuso – ha detto il sindaco Luciani –, ma daremo incarico ad una ditta che relazioni sulle condizioni ambientali del nostro paese e quanto incidono polveri e i cattivi odori sull’ambiente". Il sindaco ha posto l’accento anche su un’eventuale delocalizzazione. "Se ne parla da anni – ha detto –, ma è chiaro che l’azienda non può continuare a produrre in mezzo alle abitazioni e due centri commerciali".

I cittadini hanno chiesto che gli amministratori incontrino la proprietà: "Vogliamo che amministratori e proprietà si parlino, si confrontino, affinché si trovi una soluzione una volta per tutte". Durante il consiglio non sono mancate parole di biasimo nei confronti dell’ex sindaco di Colli del Tronto: "Non faremo una guerra tra Comuni – ha aggiunto Luciani – nella prossima seduta coinvolgeremo anche l’Unione dei Comuni e il nuovo sindaco di Colli del Tronto, sta di fatto però che la ditta ricade nel territorio di Colli del Tronto, non ho nulla contro gli amministratori, ma vale la pena ricordare che l’azienda ha ottenuto l’Aua (Autorizzazione Unica Ambientale), un importante procedimento amministrativo, che vale per altri 11 anni".

Maria Grazia Lappa