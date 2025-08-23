Rogo all’Adriatica Bitumi. Scintille tra sindaco e minoranza

Incendio all’Adriatica Bitumi, botta e risposta tra il gruppo consiliare Democraticamente Insieme e il sindaco di Colli Andrea Cardilli: "A seguito del grave rogo il sindaco è intervenuto sui social dichiarando che "Non c’è un permesso legislativo che possa chiudere questa attività. Auspichiamo che la Prefettura istituisca un tavolo tecnico per poter parlare di come risolvere questo problema. Non siamo più disposti a rimanere in silenzio …". Parole forti, che suonano però come tardiva propaganda. Ci siamo attivati, contattando la Provincia e tutti gli organi preposti per conoscere l’iter autorizzativo dell’impianto. Dalla ricerca emerge, che nell’ambito dell’Aua (Autorizzazione unica ambientale), provvedimento che riunisce in un unico atto tutte le autorizzazioni ambientali — il comune di Colli non ha espresso parere, pur essendo stato convocato in tutte le conferenze di servizi asincrone. Il Comune non ha espresso un parere formale né ha sollevato obiezioni nelle sedi istituzionali. Di conseguenza, la Provincia ha registrato un parere favorevole senza condizioni, rendendo di fatto impossibile ogni successiva revoca o blocco dell’autorizzazione da parte degli altri enti. Sentire il sindaco Cardilli che dichiara: ‘non abbiamo avuto strumenti per incidere’ è una grave mistificazione".

Pronta la replica di Cardilli: "Quello a cui si assistiamo – dichiara il sindaco Cardilli - sono strumentalizzazioni. L’Adriatica Bitumi esiste da anni sul territorio, anche quando governava il Pd, che nulla ha fatto. Chi si erge a paladino dei territori, lo faccia sempre. Non solo quando governa qualcun altro. I principi non possono avere due pesi e due misure, né valere solo quando fa comodo o serve una polemica. Come Comune non possiamo nulla dal punto di vista ambientale, in quanto Ast e Arpam hanno dichiarato che l’azienda non ha un impatto inquinante. Invece abbiamo sollevato il problema dell’incolumità pubblica, in caso di esplosioni. La ditta, mi preme ricordare, che si trova vicino al centro commerciale e una zona artigianale e abitativa. Presto lì sorgerà anche un nuovo centro commerciale. L’interesse del Comune è salvaguardare l’incolumità pubblica. Abbiamo fatto un appello, affinché la Prefettura promuovesse un tavolo tecnico, auspichiamo una delocalizzazione".

Maria Grazia Lappa