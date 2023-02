Rogo divampa dal caminetto Paura e appartamento inagibile

Momenti di preoccupazione a Grottammare dove nella mattina di ieri si è sviluppato l’incendio in un appartamento di via Lame, a nord della città, fra la Nazionale e la Ferrovia. Lievemente intossicati dal fumo la moglie del titolare e due figli 40enni, trasportati al Pronto soccorso per accertamenti e subito dimessi. I vigili del fuoco di San Benedetto hanno dichiarato inagibile l’appartamento e il terrazzo soprastante. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, sul posto anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, l’incendio sarebbe stato innescato da un tizzone acceso caduto dal caminetto e finito accanto a una delle sedie di legno. In poco tempo le fiamme si sono estese interessando mobili e suppellettili. Il fumo denso ed il gran calore hanno danneggiato la casa e fatto staccare le pignatte del tetto rendendo inagibile anche il terrazzo. La famiglia è stata affidata ai servizi sociali del comune che ha trovato una sistemazione provvisoria in attesa dei lavori richiesti per ristabilire l’abitabilità. Nelle prime ore di ieri vi era stato un altro incendio in via Murri a Cupra. In cucina era andata a fuoco la cappa aspirante che i proprietari sono riusciti a domare con l’impiego di un estintore, in attesa dei pompieri che poi hanno portato fuori il macchinario e messo in sicurezza l’appartamento invaso dal fumo. Terminato l’intervento, mentre stavano rientrando nel distaccamento di San Benedetto, è scattato l’allarme per l’incendio dell’alloggio di Grottammare, dove la situazione era molto più complicata. Un inizio subito impegnativo per il nuovo capo squadra, Fabrizio Scorza, entrato in servizio, in quel ruolo, poche ore prima.

Marcello Iezzi